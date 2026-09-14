De muy frío a templado en la tarde, sin pronóstico de lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Amanecer helado en la estación meteorológica de Florida. Foto: captada del video enviado a Subrayado.

Nubel Cisneros prevé un inicio de semana frío de mañana y de noche, algo más templado de tarde, con máximas alrededor de 20º en casi todo el país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En las primeras horas estará ligeramente inestable la costa este. La tarde seguirá fresca con vientos del sector sur y cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El martes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con pasaje de nubosidad hacia la noche por áreas costeras generando ligera inestabilidad y posterior descenso de temperatura.

El miércoles la mañana se presentará muy fría a fría con con algunas neblinas aisladas y cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, y nuevamente bajas temperaturas en la noche. Lunes 14 Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º Zona Sur: máxima 14º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Martes 15 Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º Zona Sur: máxima 23º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Miércoles 16 Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

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Nubel Cisneros