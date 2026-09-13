Domingo frío con cielo nublado e inestable en la costa sureste, según Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo fría a fresca inestable en la costa sureste del país.

La mañana estará fría con cielo nublado, presentándose ligeramente inestable la costa sureste.

La tarde continuará fría a fresca con nubosidad variable manteniéndose ligeramente inestable la costa este.

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En la zona norte del territorio, la temperatura máxima llegará a los 16°, mientras que la mínima será de 8°.

En el sur, oeste y este del país, la máxima llegará a los 14° y la mínima descenderá hasta los 8°.

En el área metropolitana, la máxima será de 12° y la mínima de 9°.

El lunes comienza nuevamente frío con nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde seguirá fría a fresca con nubosidad variable, inestabilizándose nuevamente la costa sureste.