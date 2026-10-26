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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana sin lluvias pero frío; máxima de 14º en el área metropolitana, anuncia Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un inicio de semana sin lluvias, al menos hasta el miércoles de noche, pero con temperaturas bajas que comienzan a repuntar el miércoles. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé un inicio de semana sin lluvias, al menos hasta el miércoles de noche, cuando desmejora por el suroeste. Las temperaturas bajas se mantienen también hasta el miércoles.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría y húmeda con restos de nubosidad en la zona costera, lo que en las primeras horas mantendrá ligeramente inestable la zona. La tarde seguirá fresca a templada con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El martes se espera un inicio de jornada fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, manteniendo condiciones frías en la noche.

Cielo despejado y sin lluvias. Foto: archivo Subrayado.
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Comienzo de semana sin lluvias y por lo menos hasta el miércoles sin agua, según Nubel Cisneros

El miércoles la mañana estará fría con cielo escasamente nublado, algunas neblinas matinales. La tarde se presentará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada, con inestabilidad en el suroeste.

Lunes 26

Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Martes 27

Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

Miércoles 28

Zona Norte: máxima 25 y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

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