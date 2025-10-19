RECIBÍ EL NEWSLETTER
TEMPERATURAS SUPERIORES A 30ºC

De fresco a caluroso: el pronóstico de Nubel Cisneros para el domingo y el arranque de la semana

En estos días, en algunas zonas la temperatura mínima será de 10ºC y la máxima alcanzará los 34ºC.

La tarde continuará cálida a calurosa con cielo despejado previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

El lunes comienza frio a fresco con cielo escasamente nublado, observándose nuevamente nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

Sábado cálido a caluroso con cielo escasamente nublado, refresca en la noche

La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones cálidas a calurosas con cielo ligeramente nublado.

Para el martes se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este.

En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

Temperatura para el domingo 19:

La máxima para el norte es de 34ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el sur es de 30ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el este es de 29ºC y la mínima de 10ºC.

La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 28ºC y la mínima de 14ºC.

Temperatura para el lunes 20:

La máxima para el norte es de 32ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el sur es de 29ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 29ºC y la mínima de 12ºC.

La máxima para el oeste es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 27ºC y la mínima de 15ºC.

Temperatura para el martes 21:

La máxima para el norte es de 34ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 30ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 30ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 29ºC y la mínima de 16ºC.

