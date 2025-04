De 30% a 40% de los niños internados en el Pereira Rossell permanecen allí al no tener un familiar que los cuide afuera

“El tema de los niños que están de alta médica y que permanecen internados porque no tienen una solución, una familia a la cual acudir, no es un problema nuevo en el hospital. Es un problema que tiene tiempo, que empieza no solo con estos chicos (casos de violencia) si no que hay un problema más duro que es el desvínculo a veces, de algunos chicos, desde el nacimiento”, dijo Giachetto.