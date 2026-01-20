Datos del MSP: casos de varicela se duplicaron; pasaron de 450 en 2024 a 881 en el 2025

El Ministerio de Salud Pública registró una duplicación de los casos de varicela en el año 2025, respecto al año anterior; pasaron de 450 en 2024 a 881 en 2025.

La directora general de Salud, Fernanda Nozar, dijo a Subrayado que durante el año pasado analizaron el comportamiento de la enfermedad, las razones y el tipo de virus.

"Se trata del mismo virus de la varicela que venía circulando, es decir la misma cepa", señaló. Y agregó: "La mayor parte de los infectados fueron menores de 5 años o jóvenes que cayeron en la franja etárea que no recibieron la segunda dosis de varicela que es lo que da la cobertura completa".

La jerarca explicó que en algunos de los casos la prevención de evitar el contagio no se dio en forma adecuada. Además, comentó que cambiarán el proveedor de las vacunas para este año.

Por otra parte, el MSP continúa realizando el seguimiento epidemiológico de más de 30 personas que tuvieron contacto con el caso de sarampión que fue confirmado la semana pasada.

"La situación está contenida. Desde que comenzamos la semana anterior sigue siendo un solo caso y el seguimiento epidemiológico de las personas que tuvieron contacto con esta personas en particular que fueron muchos indudablemente", señaló.

Nozar exhortó a revisar el esquema de vacunación y, quienes no cuenten con las dos dosis, deben vacunarse para estar cubiertos.