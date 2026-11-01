Danubio descendió a Segunda División tras caer 1-2 ante Nacional; doblete de Maxi Gómez

Nacional le ganó 2-1 como visitante a Danubio este domingo en el estadio en Jardines del Hipódromo, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El tricolor consiguió el triunfo sobre el final y mantuvo sus posibilidades de pelear por el campeonato, mientras que Danubio descendió a Segunda División.

Maximiliano Gómez abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo. A los 36', Enzo Cabrera empató para Danubio y puso el 1-1 antes del descanso.

Cuando el partido se encaminaba al empate, Gómez volvió a aparecer a los 87 minutos y marcó el segundo gol de Nacional para sellar la victoria.

Seguí leyendo Nacional visita a Danubio obligado a ganar para seguir en carrera por el Clausura

El tricolor necesitaba ganar para mantener sus chances en el Clausura. Danubio, por su parte, estaba obligado a conseguir los tres puntos para evitar el descenso, pero no lo logró.

El encuentro fue arbitrado por Hernán Heras, con Horacio Ferreiro y Amador De Prado como asistentes. Kevin Fontes fue el cuarto árbitro, mientras que Andrés Cunha y Agustín Berisso estuvieron a cargo del VAR.