RECIBÍ EL NEWSLETTER
torneo clausura

Danubio descendió a Segunda División tras caer 1-2 ante Nacional; doblete de Maxi Gómez

Un doblete de Maximiliano Gómez le dio el triunfo 2-1 al tricolor en Jardines del Hipódromo. La victoria mantiene al equipo de Carreño con chances en el Clausura, mientras que la Franja perdió la categoría.

Foto: FocoUy. Danubio descendió a Segunda División Profesional.

Foto: FocoUy. Danubio descendió a Segunda División Profesional.

Nacional le ganó 2-1 como visitante a Danubio este domingo en el estadio en Jardines del Hipódromo, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El tricolor consiguió el triunfo sobre el final y mantuvo sus posibilidades de pelear por el campeonato, mientras que Danubio descendió a Segunda División.

Maximiliano Gómez abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo. A los 36', Enzo Cabrera empató para Danubio y puso el 1-1 antes del descanso.

Cuando el partido se encaminaba al empate, Gómez volvió a aparecer a los 87 minutos y marcó el segundo gol de Nacional para sellar la victoria.

Foto: Martín Charquero. Previa de Danubio vs. Nacional en Jardines del Hipódromo.
Seguí leyendo

Nacional visita a Danubio obligado a ganar para seguir en carrera por el Clausura

El tricolor necesitaba ganar para mantener sus chances en el Clausura. Danubio, por su parte, estaba obligado a conseguir los tres puntos para evitar el descenso, pero no lo logró.

El encuentro fue arbitrado por Hernán Heras, con Horacio Ferreiro y Amador De Prado como asistentes. Kevin Fontes fue el cuarto árbitro, mientras que Andrés Cunha y Agustín Berisso estuvieron a cargo del VAR.

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
CERRO DE MONTEVIDEO

Allanamiento en vivienda e inspección de vehículo permitió incautar mercadería de contrabando valuada en $2.800.000
inumet

Montevideo y otras zonas del sur del país están bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes
LLAMADO LABORAL

Ministerio del Interior llama a concurso para cubrir vacantes de operadores de cámaras de videovigilancia
esta semana

Todos los cortes de tránsito y desvíos de ómnibus en Montevideo por la visita del papa León XIV
pronóstico de nubel cisneros

Nubel Cisneros anuncia desmejoras en la noche del domingo y lluvias para el lunes

Te puede interesar

Muerte de militares en Fray Bentos: informe urgente del Ejército debe estar listo para el lunes mientras avanza investigación fiscal video
tragedia en muelle del anglo

Muerte de militares en Fray Bentos: informe urgente del Ejército debe estar listo para el lunes mientras avanza investigación fiscal
Foto: AFP. Presentan mini móvil para el Papa en la rambla de Montevideo, el 31 de octubre de 2026.
león xiv en uruguay

Habilitarán nuevas entradas gratuitas para los encuentros con el papa León XIV en Montevideo y Florida
Foto: Subrayado. Cementerio del Norte, Montevideo.
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Transporte, limpieza y cementerios: IMM informó el funcionamiento de servicios para el 2 de noviembre

Dejá tu comentario