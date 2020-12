Danilo Astori se despidió de Vázquez con una carta: "Te ganaste el cielo"

En la misma Astori recuerda el último Consejo de Ministros donde el expresidente anunció su enfermedad, y relata que "desde entonces sabían que su partida era algo posible". "El tamaño de la herida que tenemos todos los uruguayos es muy grande y el dolor que genera es muy hondo".

"Es que amar es recuerdar. Y en nuestro caso me estoy refiriendo a 31 años de trabajo conjunto con diversas áreas de la acción política" dice la carta. Además de recordar los primeros pasos de Vázquez por la política, Astori no dudó en admitir que fue acertada la decisión del Frente Amplio de nominar como candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo a Vázquez.

"Quiero decirte, como lo hice en diversas oportunidades, que para mi fue un honor enorme que me distinguieras con tu confianza y que me apoyaras en la tarea diaria, llena de desafíos por la diversidad y la relevancia de loa asuntos que era preciso encarar" agregó el ex ministro en su carta.

"Querido Tabaré, has partido físicamente. Pero eso no sólo no impide sino que refuerza el recuerdo que alentará en todas nuestras almas, acerca de la vida y la obra de uno de los más grandes referentes de toda la historia de la izquierda uruguaya. Te ganaste el cielo".