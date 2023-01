Daniela y su justificación ante Gran Hermano: ¿Por qué no le dio votos a Thiago?

Para el Conejo, dijo: “Sentí que jugaron mucho conmigo y con la cabeza de Thiago hacia mi persona, y no me gustó todo lo que vi en el afuera. Me la hizo, y ahora es mi momento que yo juegue con él. Dijo muchas cosas feas sobre mí, que nunca me creyó desde el primer momento, cuando fui lo más transparente y leal que hubo acá. Siento que no juega limpio, que juega sucio, que juega feo y llena las cabezas a otras personas, tirándole mierda para que todos piensen mal de otros, y vayan contra eso. No me gusta su juego”.

Antes de darle los otros dos votos a Maxi, aclaró que en parte no se los daba a Thiago para no desperdiciarlos si este ganaba la prueba del líder (cosa que finalmente no sucedió), y agregó: “Nos estamos queriendo llevar bien y no le quiero ir por atrás, no me gusta ese juego y no me gusta lo que hicieron conmigo. Pero sé que en parte estoy acá por eso, no me olvido de nada. Sé que todo va a su tiempo. Así que voy a tener tiempo por ahí”. Así que el elegido fue Maxi, para "que pruebe una placa".

Los nominados

Los nominados esta semana son Alexis, Agustín, Ariel y Lucila.

Los votos de Alexis fueron de Daniela (3), Agustín (2), Alfa (1), Julieta (1), Thiago (2) y Lucila (1).

A Agustín lo votaron Camila (1), Romina (2), Ariel (2), Julieta (2) y Nacho (1).

Ariel está en placa por Maxi (1), Marcos (1), Romina (1), Alfa (2) y Thiago (1).

Mientras que a Lucila la votaron Camila (2), Marcos (2) y Agustín (1).

Este jueves, Nacho deberá decidir a quién salva de la placa y todas las fichas están puestas en Lucila, por el vínculo que viene creciendo desde que ella volvió por votos del público.