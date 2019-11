Daniel Martínez "soy un hombre feliz y seguiré siendo feliz"

daniel martinez

Pese a ser uno de los días más importantes de su vida, el candidato del Frente Amplio señaló que esta fue una jornada de descanso luego de una complicada campaña electoral.

Ante pregunta concreta, Martínez negó que el Frente Amplio le haya quitado apoyo en las últimas semanas, como se manejó.

"Son los periodistas y los polítólogos los que dicen eso, pero no, realmente no creo en eso", dijo aclaró. "por supuesto, hay conductas humanas, pero no soy quien para juzgarlas".

En algún momento, el exintendente se autocalificó como "el cuadro chico" del que nadie espera el triunfo, un mensaje que pareció un reproche a la interna.

Martínez pasa el día en familia con su esposa Laura Motta, con sus hijas, yernos y nietos. Tiene todos reunidos en su casa del Buceo.

Luego irá a "la Huella de Seregni" y de allí al "Crystal Palace Hotel" a esperar el resultado electoral.