Martinez dijo que tanto uno como otro ocuparán sitios especiales si él es elegido presidente, ya que su eventual gobierno tendrá la misión de profundizar la "inserción internacional" del Uruguay.

Para explicar estas incorporaciones, señaló que todo liderazgo de ideas se basa en la renovación, pero también en el aporte de "compañeros de los que todos nos sentimos orgullosos" de estar "sobre los hombros de sus aportes".

NOTA ASTORI

Graciela Villar, candidata a la vicepresidencia, no fue vocera en la ocasión, pero escribió en Twitter expresándose sobre la nominación de potenciales ministros del gabinete.

Embed Nuestro próximo gabinete combinará la renovación con la experiencia adquirida en esos 15 años. Con Daniel, con Pepe, con Danilo, y bien cerca de la gente, vamos por el Uruguay de las certezas y el rumbo claro para los desafíos del Siglo XXI.#MartinezPresidente pic.twitter.com/mGK9sOCAX1 — Graciela Villar (@GVillar_uy) November 7, 2019

El comando frenteamplista, con Martínez a la cabeza, había anunciado en la víspera otros miembros del posible gabinete: Mario Bergara (Economía), Cristina Lustemberg (Mides), Lucía (Vivienda y Medio Ambiente) y Gustavo Leal (Ministerio del Interior).

Un día después, este jueves, el semanario Búsqueda publicó la incorporación de dos de los jefes históricos y analizó esto como un cambio en la estrategia de renovación de los cargos directivos.

Martínez llegó a la candidatura presidencial abogando por un recambio generacional. Tras una primera vuelta con 39% de los votos, el FA tiene problemas para buscar nuevo electorado de cara a la segunda vuelta.

Los últimos sondeos dan a la coalición opositora ventaja considerable para obtener la mayoría en el balotaje. En algunos casos se da una relación 47% contra 40% del oficialismo.

En busca de dotar de mayor experiencia y credibilidad al gabinete, Daniel Martínez dio un giro en la conformación de su gabinete.

Calificó a Astori como "a persona más idónea" para llevar a cabo la tarea, dada su influencia en las políticas económicas del país durante los últimos quince años de gobiernos frenteamplistas.

Martínez recordó las épocas en la que los empresarios tenían dificultades para encontrar apoyo en el exterior.

De Mujica -que ya fuera ministro de la cartera- en el primer gobierno del FA, aseguró que es un hombre con un gran compromiso "con lo productivo" y con el sector agropecuario en particular.

A modo de presentación de Astori, Martínez señaló que el líder de Asamblea Uruguay -uno de los primeros apoyos que tuvo en la interna- es el hombre ideal para encarar los desafíos de acercar a los empresarios el desarrollo comercial en un mundo con "guerras comerciales" y creciente "innovación tecnológica".

La excelencia,, la calidad y la búsqueda de oportunidades son políticas, dijo Martínez, que se vienen llevando a cabo desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez en 2005.

Sin embargo, es mundo es cambiante y hay que incrementar la presencia en sitios claves. Puso como ejemplo los embajadores temáticos como en Silicon Valley.

Astori agradeció el apoyo del candidato presidencial y dijo que "hay un solo camino para Uruguay: abrirse al mundo".

"Somos un país pequeño con mucho potencial cuyo único camino es agrandarse", comentó.

El postulante a la cancillería dijo que será muy importante en la gestión "la dimensión política".

Astori citó a modo de ejemplo la necesidad de "formar una identidad" para "defender los valores que nos gustan a los frenteamplistas como la libertad".

Por su parte, José Mujica, de 8 4 años, sostuvo que el ministerio es "una changa que me queda grande por una cuestión de edad".

"Pero eso son los esfuerzos que nos exige la fuerza política a la que pertenecemos", agregó. "No puedo decirle que no a mi compañero. hacerle la salvedad que debo de ser un trampolín para que me sustituyan con ventaja y juventud".

El líder del MPP no habló en ningún momento de una de las exigencias que puso para aceptar la propuesta: que lo acompañe como viceministro Alfredo Fratti, exdirector del Instituto Nacional de Carnes.

Mujica centró su discurso en los cambios que tiene por delante el campo.

Habló del concepto de "valor agregado" y aseguró por el lugar donde está Uruguay tiene que parecerse a Holanda que a otra cosa.

En ese aspecto, la incorporaciòn de tecnología está llamada a ocupar un lugar importante en la gestión del MGAP y en la consecución de valor agregado como mecanismo de mejorar el ingreso de divisas en el país.

Puso el ejemplo el trabajo de los caballeros, pero sostuvo que también se ve en las semillas, donde la inteligencia que hay detrás marca los precios de mercado.

"El pais esta necesitando un laboratorio que opere en el genoma de los animales para el progreso genetico. Eso es es valor agregado y es importante que lo entienda todo el país, sobre todo este que tiene un componente alto de urbanización".

Dijo que el sector agropecuario "no es una protuberancia de la oligarquía vacuna".

eso pasa,, agregó, por darle la importancia que se merece a la gente que trabaja en el campo.

"Curiosamente, Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tiene trazabilidad en el ganado. Pero no tenemos trazabilidad de la gente que está detrás de esas vacas", señaló el expresidente.

"Hay que empezarlos a cuidar como especie en extinción que son, tenemos que cuidarllos".

Por último, Mujica dijo que Uruguay es un país "demasiado chico para una grieta o una zanja".

"Esta es una responsabilidad que tenemos lo que estamos en política", concluyó.