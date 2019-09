Daniel Martínez llamó "a construir un Uruguay de derechos" y "decirle no a la reforma"

"Gracias por no dejarse controlar la alegría, la libertad, la esperanza, gracias por luchar todos juntos para ganar en octubre pero también para decirle no a la reforma que no es la forma", señaló en referencia a la iniciativa de Jorge Larrañaga "Vivir sin miedo".

"Nos quieren atar los sueños, nos quieren decir qué pensar pero tenemos que luchar con alegría y esperanza", dijo Martínez.

"Viva esa lucha que ha permitido que hoy las mujeres vayan ganando el lugar que siempre deberían haber tenido. Hoy la fórmula paritaria es tan solo una mínima expresión de lo que tenemos que hacer. Cualquier compañera, cualquier mujer, tiene la misma capacidad y el mismo derecho que cualquier hombre para ocupar cualquier cargo".

"No hay libertad si no hay verdadera igualdad de derechos".

"Por eso, el 28 de octubre, a que siga triunfando la esperanza de construir un Uruguay de derechos y asegurarnos que esta reforma no sea la forma".