Daniel Martínez llamará a Lucas Sugo por el falso tweet atribuido a él

Así lo informa este lunes el diario La República en base a fuentes políticas.

En las últimas horas, se viralizó un supuesto mensaje de Martínez contra el artista riverense: "Los artistas deben estar del lado del pueblo, cuando no lo están es porque no merecen ser reconocidos como tales. Invitamos a nuestros votantes a no escuchar, viralizar ni concurrir a recitales del cantautor Lucas Sugo nunca más".

falso.jpg

Rápidamente, Martinez salió a aclarar que se trataba de un fotoshop.

Embed Les quedó precioso el Photoshop.

Es una lástima tener que salir a desmentir estas cosas.

Y una bajeza replicar las noticias falsas. https://t.co/m7uNGF6575 — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) November 11, 2019

El hecho se originó luego de que el cantante participó en un acto de Luis Lacalle Pou, candidato por la oposición, en la ciudad de Rivera.

MARTINEZ LUCAS SUGO

El Frente Amplio culpó a militantes nacionalistas de haber viralizado el falto tweet.

Sugo se manifestó a través de Youtube: "Yo trato de separar el Lucas Sugo profesional con Lucas Alberto. Tengo mis convicciones en lo que hace a la política, pero yo separo. Respeto a todos los artistas que no lo hacen, porque es su forma de encarar la vida".

"Porque vas a un lugar, la gente te vincula ahí. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Dejo esa interrogante", añadió.