El conferencista, autor y comunicador Daniel Habif vuelve a Uruguay este jueves 19 de noviembre, para presentarse en la sala Campodónico del Teatro El Galpón. Lo hace un año después de haber pisado Uruguay por primera vez y, confesó, en este tiempo no dejó de pensar en "el atardecer y amanecer de Uruguay". "Todo lo comparábamos con esa luz", agrega y hace alusión a su esposa, Anyha Ruiz De Habif, quien lo acompaña en su gira.

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Antes de su conferencia, habló con Subrayado sobre qué lo hizo volver ante el público uruguayo, qué se llevó de quienes lo recibieron en 2025 y cuánto ha cambiado el mensaje en diez años de hablar de una forma que no considera "motivacional", pero si necesaria para que las personas puedan avanzar. " Creo que estamos en un momento donde todo el mundo cree que está en el concurso de quién está más triste y como si todo el mundo quisiera ganar. Y lo que hace esta conferencia es sacudirte y cimbrar tu vida", expresó.

Estuviste en Uruguay en noviembre de 2025 y decidiste volver. ¿Qué te dejó el público uruguayo la última vez?

Uno regresa a los lugares donde fue feliz. Y Uruguay tiene eso. Tiene esa forma de sellarte. Sin ningún ánimo de exagerar o de responder solamente por responder. Durante todo el año, mi esposa y yo traíamos el atardecer y el amanecer de Uruguay de una forma... todo lo comparábamos con esa luz.

Ya habíamos vivido la experiencia del público argentino, pero nunca habíamos vivido la experiencia del público uruguayo. Y el respeto, el cariño, el nivel de generosidad, la forma del uruguayo, no sé si es algo común, pero a nosotros nos dejó muy sorprendidos. te puedo decir que no hay algo similar en Latinoamérica.

Nos quedamos no únicamente con esas ganas de volver a sentir esa cosa tan cálida que se siente con el uruguayo, sino regresar y seguir conociendo, entendiendo al país.

Ahora regreso a presentar tal vez la conferencia más frontal, más salvaje que haya construido y desarrollado en mi vida. Y es urgente para el presente en el que nos encontramos.

¿Qué puede encontrar ese público que te vio en 2025 de distinto esta vez?

Llego con una cantidad de herramientas diferentes. Creo que la mayoría de la gente que vio la conferencia anterior era para los que no sabían qué hacer del todo con su presente. Y esta conferencia lo que hace es empujarte aunque estés repleto de incertidumbres. Te hace avanzar aunque te estén temblando las piernas.

Te entrega un arsenal de armas de verdad para desmantelar la pasividad del letargo en el que a veces nos encontramos. Y es una ácida plática con nuestra autocompasión.

Creo que estamos en un momento donde todo el mundo cree que está en el concurso de quién está más triste y como si todo el mundo quisiera ganar. Y lo que hace esta conferencia es sacudirte y cimbrar tu vida. Yo creo que se van a encontrar tal vez con un reflejo que no sea del todo agradable. Creo que van a salir de ahí mejor de como llegaron, pero tal vez con una cantidad de preguntas muy importantes.

Quienes no fueron a la conferencia anterior, Ascender, ¿pueden acercarse igualmente a este Paso Final?

Se llama el paso final porque es el primer paso. El paso final de la mediocridad es el primer paso que das, aunque uno no siempre sabe a dónde va. Pero tendría que tener muy claro a dónde no quiere regresar. No quiero regresar a ese trabajo, no quiero regresar a esa relación, no quiero regresar a ese estado de enfermedad, no quiero regresar a ese letargo, a ese yo soy así, siempre he sido así y me voy a morir así y que me quieran como soy.

El primer paso tal vez sea el más importante, después tiene que aparecer la disciplina, la constancia, la determinación, el carácter, entonces por eso se llama El Paso Final. Por eso también se llama Ascender, porque es un juego sarcástico, de que no hay ascenso sin derrumbe. Aparte, es más tarde de lo que creemos. Y hay que tomar muy en serio lo que estoy diciendo. La vida es un parpadeo y nosotros duramos menos que un parpadeo.

Es más tarde de lo que creemos para amar, para intentar, para viajar, es tarde. No para vivir con este sentido de urgencia, sino con un sentido intencional de vivir, apasionado.

¿Desde qué lugar les hablás a las personas?

Todo lo que yo digo es porque viene de los hechos, no de los supuestos. No soy un tipo que un día se despertó y dijo ah bueno, me imagino que así uno sale del fracaso. Me imagino que así uno sale de una enfermedad. He estado enfermo, he perdido compañías, me han asesinado amigos. Proviene de un lugar de los hechos. Hay una autoridad detrás de lo que yo digo, es porque lo he vivido. No significa que porque lo he vivido, tenga la herramienta para sacar a todo el mundo adelante, pero sí me sé un par de atajos.

2016 fue el año en el que se viralizó por primera vez uno de tus videos de Youtube, que hablaba del fracaso. ¿Qué temas era relevante abordar hace 10 años y cuáles ahora? ¿Cuánto ha cambiado todo en lo que vos observás?

Tal vez ha cambiado la intensidad y el matiz de lo que nos preocupa o lo que nos llena de ansiedad. Pero casi todos nos seguimos pareciendo a eso que no nos deja dormir. A esos insomnios que suele ser la sensación de no estar viviendo la vida que en realidad nos corresponde. Es esta pregunta de 'si hubiera hecho'. Como si el hubiera no existiera pero existe para atormentarnos. Es algo que nos atormenta decir: ¿Y si renuncio? ¿Y si viajo? Esa sensación no ha cambiado para nada, es algo que nos persigue a todos, que es la eterna indecisión de pagar el precio de equivocarnos.

La vida siempre se está acabando, pero ese no es el problema. La biología se está muriendo, pero la biografía... qué estamos haciendo con nuestra biografía. Con esa hoja en blanco que se nos dio y que dejamos que otros se pusieran a escribir en esa hoja. Eso no ha cambiado. Y no cambiará porque es una responsabilidad tan personal, tan única.

Yo he encontrado una enorme satisfacción en ayudar a otros a reconocer eso. Y tal vez he sido exitoso en muchos lugares, pero nunca había sentido la plenitud que siento al dedicarme a lo que me dedico. Nada tan satisfactorio como poner tus virtudes y tus talentos al servicio de otros. Tal vez sea uno de los actos más bellos que haya hecho a favor de mi vida. Eso no ha cambiado y te puedo decir que el 90% de la humanidad vive así. Solamente hay un 10% que paga el precio de la autenticidad y con ello se acerca, rosa la libertad de no ser nadie.