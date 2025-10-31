Daniel Caggiani dijo que al Partido Nacional "lo une el odio al Frente Amplio" y habló de la coalición como "la cocoa"

Daniel Caggiani en Arriba Gente, octubre 31, 2025.

“No hay una oposición, hay varias oposiciones”, dijo el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, y apuntó al Partido Nacional.

“No es lo mismo Cabildo Abierto, o un sector del Partido Colorado como Pedro Bordaberry. Quizás el Partido Nacional son los que andan más entreverados, los une el odio al Frente Amplio más que un proyecto político conjunto”, dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10 el senador del MPP y coordinador de la bancada del oficialismo en el Senado.

“Están como medio desorientados, ¿no? Se junta la coalición, ¿cómo es, la cocoa le dicen? La cocoa se junta, hacen una gran reunión ahí, todos los senadores y diputados, y después al otro día votan todos separados en la Cámara de Diputados. Es como raro los niveles de coordinación o de efectividad en esa coordinación”, agregó.

“Los blancos andan medio entreveradísimos, ¿no? Anda como en cumpleaños con piñata, pegándole a todo lo que se mueve y ahora con el tema Cardama y todo esto están como un poco a la defensiva, pero bueno”, dijo Caggiani, al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a acuerdos en el Senado en medio del cruce de acusaciones y declaraciones de los últimos días, por el caso Cardama y la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza.