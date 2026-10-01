Damnificados de Conexión Ganadera comenzaron a cobrar parte de sus inversiones en acuerdo por unos USD 35 millones

Un grupo de damnificados de Conexión Ganadera comenzó a cobrar parte de sus inversiones en el marco del acuerdo alcanzado en el mes de abril para la distribución de unos 35 millones de dólares.

El abogado Juan Pablo Decia explicó que el acuerdo implica que los inversores que no tenían ganado a su nombre recibirán un 5% de su crédito y quienes sí tenían ganado cobrarán un 33,33% del precio de comercialización de los animales, y por la parte que no cobren de su crédito, irán también por el 5% como el resto de los acreedores.

Decia indicó que para que el acuerdo fuese aprobado se necesitaba la mayoría del 85% del pasivo. Recordó que son unos 4.000 los inversores damnificados, por lo que el acuerdo fue ratificado por más de 3.700 inversores que van a cobrar en la primera distribución en función del valor de sus créditos.

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El abogado sostuvo que quienes no adhirieron al acuerdo podrán hacerlo tardíamente, pero en esos casos recibirán un porcentaje menor: 4,75% quienes no tenían ganado a su nombre y quienes sí tenían cobrarán el 31,5% del valor de venta de los animales.

Decia recordó que esta es la primera distribución y que luego habrá otras, como la pendiente por el concurso de la herencia de Gustavo Basso, uno de los fundadores de Conexión Ganadera fallecido el 28 de noviembre de 2024 en un siniestro de tránsito en ruta 5 en Florida, que estimó será en 2027.