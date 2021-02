D'Alessandro en Nacional: "no vine a retirarme, vine a ser campeón"

El argentino aseguró ante la prensa que no llega a los tricolores por plata ni para culminar su carrera: “no vine a retirarme, vine a ser campeón”.

“Para mi es un desafío importantísimo en esta etapa de mi carrera, de mi vida. Cuando hablo de la edad lo hago con total normalidad. Hoy es normal ver jugadores que pasan los 30 o los 35 y siguen vigentes”, dijo el 10, que está a punto de cumplir 40 años.

“Para mi es un orgullo ser parte de la historia del club. Que Nacional me de la posibilidad en esta etapa de mi carrera, de poder vestir la camiseta, de poder jugar, de poder llegar a un club con una historia muy grande, una historia no solo dentro de Uruguay sino internacional muy rica”, agregó el futbolista que llega del Inter de Porto Alegre, y tiene una importantes trayectoria cargada de títulos.

“Para que ustedes se queden tranquilos, ya te lo digo a vos y a tus colegas, plata seguro que no. Nacional me presentó un proyecto y me encantó, porque no me habló de plata, y yo tampoco, al principio. Tuve varias oportunidades de ir a otro lado y elegí Nacional”, remató.

Este viernes también fue presentado el uruguayo Ángelo Gabrielli: