Da Silveira expresó preocupación por filtración de audios y apuntó a la Fiscalía

Sobre los últimos audios, donde Astesiano habría accedido al pedido de un policía para rastrear los teléfonos de los docentes y estudiantes del liceo 41 de Montevideo, da Silveira relativizó el hecho y dejó claro que no hay ningún jerarca involucrado.

“Involucran a la educación. Hay unos señores que no tienen ninguna clase de vínculo con ningún proceso de decisión en la educación, que dicen cosas que ni siquiera se sabe muy bien si ocurrieron o no. Me parece que no tenemos que confundir palabras dichas por gente que ya sabemos que no se puede confiar mucho en lo que dicen, con presunciones, con hechos”, indicó.

“Yo no tengo nada que explicar al respecto. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. No sé quién es este señor que aparecía en esa conversación, ninguna clase de vínculo con eso. Me parece que se está tirando a boleo por razones políticas, tratando de involucrar y ensuciar gente que no tiene nada que ver con ciertas cosas que se dicen”, afirmó.

“No demos por hecho que porque se dijeron ciertas palabras o se escribieron ciertas palabras en un Whatsapp, eso significa que hay una responsabilidad de autoridades o que efectivamente pasó. Creo que hay que separar bien las dos cosas”, remarcó da Silveira.