Da Silveira sobre el paro docente: "Hay quienes prefieren el diálogo y otros que no"

“Hay quienes prefieren el camino del diálogo y otros que no”, dijo Da Silveira sobre la decisión de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) que decidió extender a todo el país el conflicto iniciado en Montevideo y que puede derivar en tres paros.

El primero ya fue resuelto y será el jueves 12 de marzo en Montevideo. La Fenapes espera que cada filial del interior resuelva las medidas a realizar ese día, que puede ser un paro o una movilización.

También se planteo otro paro a fines de marzo con todos los gremios de la enseñanza, y otro en abril que se espera sea convocado por el PIT-CNT.

Sobre el sindicato docentes, Da Silveira dijo que “tienen algunos miles de afilados que son una parte relativamente chica de los 60.000 docentes que hay en Uruguay”.

“Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, veremos qué pasa con estas medidas”, agregó el futuro ministro (que asumirá funciones el lunes 2 de marzo) en referencia al acatamiento que tenga la medida por parte de la mayoría de los profesores.

Da Silveira habló también del daño que provocan los paros, y señaló que “lo pagan los más débiles”.

“La gente que está en buena posición económica no se entera que hay paros en la educación”, aseguró.

“Los que sufren las consecuencias de los paros son las madres solas, las familias trabajadoras que tienen que salir de su casa y no tienen con quién dejar a sus hijos, a parte del hecho grave de que alumnos que pierden horas de clase”, detalló.

“Nosotros creemos que se está configurando en el país una oposición entre quienes queremos cambios en la educación, quienes entendemos que las cosas no pueden seguir como están porque los resultados no son buenos, y esa ha sido la opinión que primó en los votantes, que votaron mayoritariamente por partidos que prometieron cambios en la educación. Y (están por otro lado) quienes no están a favor de que cambien las cosas en educación”, advirtió Da Silveira.

“Somos un gobierno que respeta los derechos sindicales, pero hacemos un llamado a la sensibilidad social”, finalizó.