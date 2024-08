Da Silveira dijo que propuesta de bono educativo es "disruptiva" y que "hace falta una política de shock"

Para da Silveira, esta medida se debe adoptar junto con otras y resaltó que hay mejoras pero no es suficiente el ritmo. “Por eso, se entiende que hace falta una política de shock”, aseguró. Habló de políticas de shock en lo económico, en la salud y en la obra pública. “Entendemos que en este aspecto hace falta una política de shock en lo educativo”, remarcó.

Por otro lado, respondió a las criticas de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) a la propuesta del bono educativo. “Todos los días hablan de educación. Se supone que les importa la educación. No han hecho una sola propuesta al respecto, nunca”, afirmó.

“Hay las instancias de diálogo que tiene que haber en una república”, insistió da Silveira. “El principio fundamental en una república es que gobiernan los representantes de los ciudadanos, no gobiernan los sindicatos, no gobiernan las cámaras empresariales, no gobiernan los militares”, acotó.