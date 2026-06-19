El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, sostuvo que esta que el inicio del sumario al excanciller Francisco Bustillo es una “venganza” política del canciller Mario Lubetkin en el día que se informó sobre el uso de dinero del Estado en viaje a Roma.

"Lo que pasó es que por un acceso a la información pública, el periodismo descubrió que el canciller tiene un mes pago con dinero del Estado en Roma, donde tiene sede la FAU. El año que viene, en la FAU, que da pendiente el cargo de secretario general. ¿Y dónde trabajaba el canciller antes? En la FAU, entonces todo lo que nos dicen a nosotros, es que el canciller aprovecha, va a Roma, para hacerse lobby personal, para ver si puede quedar enganchado como secretario general", dijo el senador.

Además, respaldó a Bustillo. "Además de ser canciller, es un funcionario del servicio exterior bastante ponderado en los gobiernos del Frente Amplio. Fue embajador en Buenos Aires en el gobierno de Tabaré Vázquez, después fue embajador en España. No estamos hablando de que sea un canciller que no tuviera el respaldo del otro Frente Amplio", sostuvo.

Embed Da Silva sostuvo que hubo "venganza" política de Lubetkin en el sumario al excanciller Bustillo.

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