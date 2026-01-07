Da Silva llamó "mal nacido" a Maduro y le reclamó al Frente Amplio que "pida perdón" por haber apoyado al régimen chavista

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva protagonizó un duro cruce con la presidenta de la Comisión Permanente Bettiana Díaz ( Frente Amplio ), este miércoles al mediodía durante el debate sobre la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de un comando militar de Estados Unidos.

El cruce ocurrió después de que Da Silva dijera que Maduro “es un mal nacido”, y le hablara a los legisladores del Frente Amplio que integran la Comisión Permanente, a lo que la presidenta Díaz lo llamó al orden y le recordó que debe dirigirse a la mesa (a la Presidencia de la Comisión) y no de forma directa a los legisladores, de acuerdo al reglamento interno de la Cámara.

Da Silva había dicho que tras la caída de Maduro el Frente Amplio entrado en “un duelo ideológico” y que debían “tener la decencia de pedirle disculpas a la gente”.

“Tienen que pedir perdón, empiecen por pedir perdón por Dios”, dijo Da Silva elevando la voz.

También criticó las declaraciones públicas del MLN-Tupamaros y del Partido Comunista en apoyo a Maduro, y acusó a estos sectores políticos de “dominar el Frente Amplio” con “la doctrina exterior de afinidad ideológica”.

“El socialismo del siglo XXI en América Latina perforó a la izquierda con plata, con maletas”, dijo Da Silva, lo que generó comentarios y reproches desde la bancada del gobierno, entre ellos el diputado Federico Preve, a quien el senador blanco calificó de “diputadito”.

“Los frentistas no piden perdón por haber apañado y apoyado el régimen chavista, Una realidad llena de dólares que es uno de los cánceres más grandes de nuestra América Latina”, comentó Da Silva, y finalizó: “La izquierda defendiendo a Maduro ha ido por el lado equivocado de la historia, una y mil veces. Bienvenidos al duelo ideológico, pidan perdón y después hablen”.