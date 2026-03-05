Cuidacoches en Pando: autoridades buscan "ordenar" y "normalizar" ante aumento de personas en la actividad

El Municipio de Pando junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Jefatura de Policía de Canelones, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y otras instituciones de la zona comenzaron el abordaje de las personas en situación de calle que se dedican a cuidar coches en la ciudad.

El concejal de Pando, Washington Cayafa, expresó la preocupación del municipio por lo que ocurre en los espacios públicos, las calles y las plazas, tras la detección de un avance en la cantidad de personas en situación de calle y de cuidacoches . "Ese aspecto está un poco desordenado", indicó.

Hace un mes, las autoridades convocaron a una instancia multisectorial con la participación de los distintos organismos que operan en la ciudad con el objetivo de generar una política pública. Con la participación de un sociólogo, se definió "ordenar" a los cuidacoches. Un relevamiento arrojó que unas 90 personas están interesadas en la "normalización" de la actividad.

Cayafa indicó que se busca generar un registro de cuidacoches para determinar en qué lugar de la ciudad desempeñarán su tarea. Además, se pretende que las personas tengan la cédula y puedan acceder a una política de salud.

Blanca es cuidacoches en Pando y participó en la instancia convocada por el municipio. Aseguró que es necesario regular la actividad para un mayor control y seguridad para los propios cuidacoches. "Que cada uno tenga su lugar y no se nos meta nadie", afirmó.

Desde la Cámara Comercial Industrial Agraria, Álvaro Bertolotti indicó que la institución había comenzado un proceso en ese sentido en 2022 con las anteriores autoridades municipales ante problemas de inseguridad en varias zonas de la ciudad. Defendió la formalidad y reclamó atención para las personas en situación de calle y a los cuidacoches.