Cuidacoches fue apuñalado tras pelea con otro en Punta del este

En la terminal de Punta del este dos cuidacoches terminaron enfrentados y uno de ellos fue apuñalado por el otro.

La víctima de 48 años y que habitualmente desarrolla la tarea en los alrededores de la terminal, fue atacada por otro cuidacoches de 32 años.

De la denuncia del agredido se pudo saber que el atacante se acercó tras una discusión, siendo detenido el agresor a minutos de lo ocurrido.

De acuerdo la información obtenida por Subrayado, la víctima recibió cinco puñaladas a nivel del tórax, por lo que debió ser asistida en un centro de salud.

El atacante, que no contaba con antecedentes penales, fue condenado por lesiones personales especialmente agravado, a seis meses de régimen de libertad a prueba, debiendo prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de la justicia, con prohibición de acercarse a su víctima.