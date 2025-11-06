Cuerpo encontrado en Suárez es de un adolescente de 16 años que vivía en Montevideo

El cuerpo que fue encontrado en Suárez fue identificado por el Instituto Técnico Forense como un adolescente de 16 años que residía en Montevideo.
El fiscal Juan Álvez está a cargo de la investigación y trabaja en conjunto con el Departamento de Homicidios. El cuerpo estaba quemado.
El hallazgo de la víctima se dio este miércoles, sobre las 16:00 horas, en en calle José Enrique Rodó y camino de Las Tropas, en jurisdicción de la Seccional 16 en Suárez, Canelones, informó la Jefatura en esa jornada.
