Una mujer fue condenada y deberá cumplir 10 meses de prisión domiciliaria, tras estafar en 21.000 dólares a una mujer de 79 años en Young, Río Negro.
Cuento del tío: una mujer fue condenada a diez meses de prisión domiciliaria por estafar a otra de 79 años
El monto de la estafa fue de 21.000 dólares. Como pasaron varios días de ocurrido el hecho hasta la detención de la responsable, el dinero no pudo ser recuperado.
Cometió la estafa mediante la modalidad de cuento del tío, diciéndole a la víctima que su hijo había sufrido un siniestro de tránsito y que necesitaba dinero.
El jefe de Policía de Río Negro, Williams García, indicó que la Policía actuó rápidamente y logró identificar a la persona y al vehículo que realizó la maniobra.
Dos condenadas por estafa con cuento del tío; le robaron a la víctima USD 25.300, $1.394.000 y joyas de oro
Se realizaron allanamientos en Paysandú, pero en principio no pudieron localizar a la mujer y quedó requerida. Luego, fue detenida en un procedimiento en Paysandú y trasladada a Young para ser puesta a disposición de la Fiscalía.
Como pasaron varios días de ocurrido el hecho, no se pudo recuperar el dinero, indicó García.
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