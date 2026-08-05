Cuento del tío: una mujer fue condenada a diez meses de prisión domiciliaria por estafar a otra de 79 años

Una mujer fue condenada y deberá cumplir 10 meses de prisión domiciliaria, tras estafar en 21.000 dólares a una mujer de 79 años en Young, Río Negro.

Cometió la estafa mediante la modalidad de cuento del tío, diciéndole a la víctima que su hijo había sufrido un siniestro de tránsito y que necesitaba dinero.

El jefe de Policía de Río Negro, Williams García, indicó que la Policía actuó rápidamente y logró identificar a la persona y al vehículo que realizó la maniobra.

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Se realizaron allanamientos en Paysandú, pero en principio no pudieron localizar a la mujer y quedó requerida. Luego, fue detenida en un procedimiento en Paysandú y trasladada a Young para ser puesta a disposición de la Fiscalía.

Como pasaron varios días de ocurrido el hecho, no se pudo recuperar el dinero, indicó García.