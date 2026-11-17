Un nuevo cuento del tío a una anciana de 86 años ocurrió en la noche de este martes en Carrasco.
Cuento del tío: intentó estafar a una anciana, la llevó a varios bancos a sacar préstamos, pero fue detenido
El estafador, de 23 años, tiene un antecedente por homicidio y múltiples indagatorias; está a disposición de la Justicia.
El estafador fue detenido luego de que la hija de la mujer detectara actividad extraña en la cuenta de su madre.
El hombre tiene 23 años y cuenta con un antecedente por homicidio y múltiples indagatorias; está a disposición de la Justicia.
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Pasaron a buscar a una anciana y la llevaron a varios bancos; le robaron $ 500.000, abandonaron el auto y se fugaron
El delincuente pasó a buscar a la anciana por su casa en un auto. Le dijo que tenía que sacar dinero y la llevó por distintas sucursales bancarias de distintos barrios de Montevideo.
Los préstamos solicitados llegaron a los USD 30.000.
Policía Científica y de zona operacional II trabajaron en la escena donde quedó el vehículo.
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