Un nuevo cuento del tío a una anciana de 86 años ocurrió en la noche de este martes en Carrasco.

El estafador fue detenido luego de que la hija de la mujer detectara actividad extraña en la cuenta de su madre.

El hombre tiene 23 años y cuenta con un antecedente por homicidio y múltiples indagatorias; está a disposición de la Justicia.

Seguí leyendo Pasaron a buscar a una anciana y la llevaron a varios bancos; le robaron $ 500.000, abandonaron el auto y se fugaron

El delincuente pasó a buscar a la anciana por su casa en un auto. Le dijo que tenía que sacar dinero y la llevó por distintas sucursales bancarias de distintos barrios de Montevideo.

Los préstamos solicitados llegaron a los USD 30.000.

Policía Científica y de zona operacional II trabajaron en la escena donde quedó el vehículo.