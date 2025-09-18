RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cuento del tío: hombre de 84 años fue estafado en $ 500.000 y USD 150.000; la Policía busca a los delincuentes

Los estafadores llamaron al hombre y le dijeron que su hijo había sufrido un siniestro grave y que iban a retirar el dinero de su domicilio de Flor de Maroñas.

Un hombre de 84 años fue estafado este jueves en 500.000 pesos y 150.000 dólares mediante la modalidad del cuento del tío.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hombre recibió una llamada telefónica en la que delincuentes le dicen que su hijo había sido víctima de un siniestro de tránsito muy grave. Además, le dijeron que dos personas iban a ir hasta su domicilio, ubicado en el barrio Flor de Maroñas, a retirar el dinero.

Información primaria indica que los individuos lograron robarle 500.000 pesos y algunos dólares.

Personal de Zona Operacional III investiga el hecho mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables de la maniobra delictiva.

