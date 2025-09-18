Cuento del tío: hombre de 84 años fue estafado en $ 500.000 y USD 150.000; la Policía busca a los delincuentes

Un hombre de 84 años fue estafado este jueves en 500.000 pesos y 150.000 dólares mediante la modalidad del cuento del tío .

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el hombre recibió una llamada telefónica en la que delincuentes le dicen que su hijo había sido víctima de un siniestro de tránsito muy grave. Además, le dijeron que dos personas iban a ir hasta su domicilio, ubicado en el barrio Flor de Maroñas, a retirar el dinero.