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Cuenta regresiva: la transmisión en vivo para el regreso de los astronautas de Artemis II a la Tierra

Con un ingreso a la atmósfera de la Tierra a casi 40.000 km/h, los astronautas de Artemis II deben sortear la fricción que los convierte en una bola de fuego a 2.700 ºC. El escudo térmico es la clave.

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Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la Nasa deben volver a atravesar la atmósfera de la Tierra y amerizar este viernes por la noche frente a las costas de California, Estados Unidos.

"Podremos empezar a alegrarnos cuando la tripulación esté a salvo" a bordo del buque encargado de recuperarla, señaló el jueves Amit Kshatriya, administrador adjunto de la Nasa, durante una rueda de prensa.

"Será realmente en ese momento cuando podremos dejar que las emociones tomen el control y empezar a hablar de éxito", añadió.

cuenta regresiva: hoy de noche regresan a la tierra los astronautas de artemis ii y se pone a prueba el escudo termico
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Cuenta regresiva: hoy de noche regresan a la Tierra los astronautas de Artemis II y se pone a prueba el escudo térmico

Tras aventurarse a más de 406.000 km de la Tierra, más lejos que nadie antes, la cápsula Orión que transporta a los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman y al canadiense Jeremy Hansen debe posarse frente a San Diego hacia las 17:07 hora local (00:07 GMT). Esto es a la hora 21 de Uruguay.

El amerizaje debe coronar esta misión de 10 días que hasta ahora se ha desarrollado con una ejecución perfecta.

Un regreso sano y salvo proporcionaría a la Nasa el alivio de haber logrado enviar de nuevo astronautas lejos en el espacio, por primera vez desde el final del programa Apolo en 1972, tras años de retrasos y dudas.

Un éxito que exige que el escudo térmico de Orión resista los 2.700 °C generados por el rozamiento con la atmósfera en el momento del regreso.

Embed - NASA’s Artemis II Crew Comes Home (Official Broadcast)

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