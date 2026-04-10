Fiscal Flores: "No es solamente la intensa conmoción lo que hay que probar, hay que probar todos los requisitos del artículo 36"

La fiscal del caso de Moisés Martínez , Sabrina Flores , consideró que la sentencia de 12 años de prisión para el joven que mató a su padre tras años de abusos sexuales y violencia física "es positiva", porque reconoce lo solicitado por la Fiscalía de Homicidios.

Flores indicó que el fallo además "valora los hechos gravísimos que vivió esta familia de violencia reiterada en el tiempo, de abuso sexual" y "pone en su justo término lo que sucedió". "Una vez denunciados estos hechos tremendos que vivió esta familia, que nosotros eso no lo discutimos; entendemos que esos hechos dañan a todas las personas involucradas", sostuvo.

Para la fiscal, la sentencia de la jueza María Noel Odriozola ampara su relato del caso. Una vez que el padre del Moisés fue denunciado por los hechos, fue condenado, cumplió su pena y salió de prisión, no registrándose denuncias de otros hechos hasta el día de su muerte.

Flores remarcó que el artículo 36 del Código Penal, que exonera de la pena al autor de un delito de homicidio, es muy estricto en cuanto a los tres requisitos que deben cumplirse. En el caso de Moisés, no se cumplió el requisito de las denuncias reiteradas veces y que no se haya obtenido respuesta. Hubo una sola denuncia y el Estado dio una respuesta al condenar al padre por violencia y abuso sexual.

La fiscal indicó que el padre de Moisés fue víctima de un homicidio en el cual no se dio un forcejeo y no se configuró legítima defensa, ya que el hombre estaba en su casa, le abrió la puerta a su hijo que concurrió con un arma y le efectuó 14 disparos, la mayoría por la espalda.

Flores aseguró que la Justicia sí tuvo en cuenta la opinión de los especialistas sobre las circunstancias del caso, porque la jueza Odriozola le fijó la pena mínima al joven, que es de 12 años. "La Justicia tiene que actuar conforme a la ley vigente; para que los operadores podamos lograr introducir en nuestras decisiones ciertas cuestiones desde los especialistas, tiene que estar amparado, no es solamente la intensa conmoción lo que hay que probar, hay que probar todos los requisitos del artículo 36", aseguró.