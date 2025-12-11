Policías de la Zona Operacional 2 de Montevideo realizaron este jueves ocho allanamientos en busca de una de las bandas criminales que se dedica a robos piraña en distintos comercios de la capital.
Cuatro personas detenidas tras ocho allanamientos en busca de una banda criminal dedicada a robos piraña
Esa banda criminal tiene al menos siete robos piraña a farmacias y perfumerías, e intentó asaltar una joyería en Carrasco. Los robos y daños ascienden en estos casos a 3 millones de pesos.
Cuatro personas fueron detenidas y se los vincula con al menos siete robos piraña a farmacias, perfumerías y una joyería en Carrasco a fines de octubre. En este último caso no pudieron ingresar tras intentar romper las puertas del local.
Los detenidos ya habían sido condenados a mitad de año por este tipo de delitos. Tenían medidas de control pero estaban en libertad.
La Policía incautó 60 perfumes, varios teléfonos celulares y dos motos.
