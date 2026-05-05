RECIBÍ EL NEWSLETTER
A 70 KILÓMETROS DE BOGOTÁ

Explosión en una mina de carbón dejó 9 muertos en Colombia

Quince trabajadores se encontraban a gran profundidad cuando se produjo el estallido. Seis mineros fueron rescatados con vida.

ambulancia-colombia-mineros-tragedia

Nueve mineros fallecieron y otros 6 fueron rescatados tras una explosión en una mina legal de carbón en el centro de Colombia.

El accidente ocurrió el pasado lunes en la mina La Ciscuda, donde 15 trabajadores se encontraban a gran profundidad cuando se produjo el estallido, presuntamente por acumulación de gases, especialmente metano.

Nueve mineros murieron y 6 fueron rescatados con vida tras una explosión en una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, a unos 70 kilómetros de Bogotá.

Equipos de rescate, bomberos y personal médico trabajaron durante horas para llegar hasta los trabajadores atrapados.

Los 6 sobrevivientes fueron trasladados a un hospital en la localidad de Ubaté, donde reciben atención médica.

La Agencia Nacional de Minería confirmó el balance final de víctimas y reveló que semanas antes había realizado una inspección en el lugar, en la que advirtió sobre riesgos por presencia de gases y polvo de carbón, e hizo recomendaciones para reforzar la seguridad.

Este nuevo accidente vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad en la minería colombiana, donde estas emergencias son frecuentes, especialmente en zonas con alta concentración de explotaciones de carbón.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si las recomendaciones fueron cumplidas y establecer responsabilidades.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
Aviso especial

Inumet advierte por tormentas fuertes desde este martes y la formación de un ciclón: lluvia, viento y frío
COMUNICADO

Equipo que asiste a Moisés Martínez informó sobre su estado de salud y lo que pasó con el arresto domiciliario
Policiales

Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles

Te puede interesar

Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet video
comienza a regir el jueves

Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet
Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles
Policiales

Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y deberá declarar el miércoles
Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016 video
SORIANO

Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016

Dejá tu comentario