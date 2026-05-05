Explosión en una mina de carbón dejó 9 muertos en Colombia

Nueve mineros fallecieron y otros 6 fueron rescatados tras una explosión en una mina legal de carbón en el centro de Colombia.

El accidente ocurrió el pasado lunes en la mina La Ciscuda, donde 15 trabajadores se encontraban a gran profundidad cuando se produjo el estallido, presuntamente por acumulación de gases, especialmente metano.

Nueve mineros murieron y 6 fueron rescatados con vida tras una explosión en una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, a unos 70 kilómetros de Bogotá.

Equipos de rescate, bomberos y personal médico trabajaron durante horas para llegar hasta los trabajadores atrapados.

Los 6 sobrevivientes fueron trasladados a un hospital en la localidad de Ubaté, donde reciben atención médica.

La Agencia Nacional de Minería confirmó el balance final de víctimas y reveló que semanas antes había realizado una inspección en el lugar, en la que advirtió sobre riesgos por presencia de gases y polvo de carbón, e hizo recomendaciones para reforzar la seguridad.

Este nuevo accidente vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad en la minería colombiana, donde estas emergencias son frecuentes, especialmente en zonas con alta concentración de explotaciones de carbón.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si las recomendaciones fueron cumplidas y establecer responsabilidades.