BARRIO HORACIO QUIROGA

Cuatro jóvenes imputados por el homicidio de un hombre de 30 años ocurrido el domingo en Salto

Todos fueron imputados por homicidio. Tres de ellos en calidad de cómplice y uno de autor, al que se le sumó un delito de porte de arma de fuego. Deberán cumplir prisión preventiva por 120 días.

Cuatro jóvenes fueron imputados por el homicidio de un hombre de 30 años, ocurrido el pasado domingo en el barrio Horacio Quiroga de la zona sur de la ciudad de Salto.

El hecho se registró pasadas las 17 horas. Un vecino llamó a la Policía para denunciar que entre las calles 3 y 4 había una persona caída por una herida de arma de fuego. Cuando los efectivos llegaron al lugar llamaron a una unidad de emergencia médica móvil para el traslado urgente del baleado al Hospital de Salto.

La víctima ingresó al centro de salud, donde se le diagnosticó coma primario con pérdida de masa encefálica por un disparo de arma de fuego en su cabeza. A las pocas horas, falleció.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.
Tras el hecho, la Policía comenzó con la investigación y determinó que quien disparó andaba en moto junto a otros tres jóvenes. Los cuatros fueron identificados, dos de 18 años y dos de 23, y fueron detenidos.

Todos fueron imputados por un delito de homicidio. Tres de ellos en calidad de cómplice y uno en calidad de autor, al que se le sumó un delito de porte de arma de fuego. Deberán cumplir una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días.

