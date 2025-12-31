RECIBÍ EL NEWSLETTER
dos bomberos uruguayos lesionados

Cuatro incendios en Rocha el miércoles de tarde: los focos estaban en Castillos, Punta del Diablo, Santa Teresa y Chuy

Dos bomberos uruguayos sufrieron lesiones al combatir estos incendios en Rocha, uno por intoxicación y otro por pisar una fosa con aceite caliente.

Castillos

Castillos

Santa Teresa

Santa Teresa

Punta del Diablo

Punta del Diablo

Gomería-Chuy

Gomería-Chuy

Cuatro incendios fueron combatidos por personal de Bomberos en la tarde de este miércoles 31 en el departamento de Rocha.

Bomberos informó que en la ciudad de Castillos el foco comenzó próximo a la hora 12:55, en una zona de pastos secos.

Al arribo de la dotación, constataron que las llamas se propagaban rápidamente afectando aproximadamente unos 250 metros cuadrados.

Uno de los incendios, en Pando, consumió una vivienda. Foto: Dirección Nacional de Bomberos.
Seguí leyendo

Dos incendios forestales dejaron una casa destruida, un auto quemado y un vivero afectado

Otro de los incendios se originó en Santa Teresa, en un campo de terrenos baldíos.

El tercero afecta unos 1.000 metros cuadrados en Punta del Diablo.

El cuarto de los focos refiere a un incendio estructural que se originó próximo a la hora 14:06 en una gomería del Chuy.

Personal del Destacamento de Chuy llegó al local comercial junto a Bomberos de Santa Vitória do Palmar (Brasil).

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que dos bomberos están internados, uno por intoxicación y otro pisar una fosa con aceite hirviendo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2006474679717158992&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
AJUSTE APORTE AL FONASA

Decreto del Poder Ejecutivo habilita a aumentar cuotas y copagos de mutualista a partir del 1º de enero
LOTERÍAS Y QUINIELAS

Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
RUTA 101-KM 28

Bomberos trabaja en incendio forestal en Pando, con riesgo de propagación a viviendas linderas

Te puede interesar

Nos tiramos por la ventana, un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú video
VIDEOS

"Nos tiramos por la ventana", un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú
Gonzalo Tancredi. Foto: archivo Subrayado.
CARTA PÚBLICA

Gonzalo Tancredi dejó su cargo y cuestionó la nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación
Memorial imprivisado en Suiza, por las víctimas del incendio de este 1 de enero de 2026. Foto: AFP
TRAGEDIA EN SUIZA

Unos 40 muertos por incendio en un bar de una estación de esquí suiza; "una de las peores tragedias" del país

Dejá tu comentario