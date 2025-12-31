Cuatro incendios en Rocha el miércoles de tarde: los focos estaban en Castillos, Punta del Diablo, Santa Teresa y Chuy

Cuatro incendios fueron combatidos por personal de Bomberos en la tarde de este miércoles 31 en el departamento de Rocha .

Bomberos informó que en la ciudad de Castillos el foco comenzó próximo a la hora 12:55, en una zona de pastos secos.

Al arribo de la dotación, constataron que las llamas se propagaban rápidamente afectando aproximadamente unos 250 metros cuadrados.

Otro de los incendios se originó en Santa Teresa, en un campo de terrenos baldíos.

El tercero afecta unos 1.000 metros cuadrados en Punta del Diablo.

El cuarto de los focos refiere a un incendio estructural que se originó próximo a la hora 14:06 en una gomería del Chuy.

Personal del Destacamento de Chuy llegó al local comercial junto a Bomberos de Santa Vitória do Palmar (Brasil).

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que dos bomberos están internados, uno por intoxicación y otro pisar una fosa con aceite hirviendo.