Año nuevo caluroso e inestable en algunas zonas, luego llega el esperado alivio con descenso de temperatura

Año nuevo de playa, con calor. Desde el viernes baja la temperatura. Foto: FocoUy

El año nuevo continúa con tiempo caluroso y pesado, pero algo menos que en los últimos días. Hay probabilidad de lluvias en el norte y el viernes llega el alivio general de la temperatura, que cae hasta 10º.

De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este jueves 1 de enero se presenta templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantiene el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas, previéndose pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona norte con posterior leve descenso de temperatura.

El viernes estará templado en la mañana aun con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentándose fresca en la noche.

El sábado comienza fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado continuando fresca en la noche. Jueves 1 de enero Zona Norte: Máxima 40º y mínima 22º Zona Sur: Máxima 38º y mínima 22º Zona Metropolitana: Máxima 34º y mínima 22º Viernes 2 Zona Norte: Máxima 32º y mínima 16º Zona Sur: Máxima 30º y mínima 16º Zona Metropolitana: Máxima 27º y mínima 18º Sábado 3 Zona Norte: Máxima 32º y mínima 16º Zona Sur: Máxima 30º y mínima 16º Zona Metropolitana: Máxima 26º y mínima 18º

Temas de la nota Año Nuevo

caluroso

temperatura