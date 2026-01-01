El año nuevo continúa con tiempo caluroso y pesado, pero algo menos que en los últimos días. Hay probabilidad de lluvias en el norte y el viernes llega el alivio general de la temperatura, que cae hasta 10º.
Año nuevo caluroso e inestable en algunas zonas, luego llega el esperado alivio con descenso de temperatura
El año nuevo continúa con tiempo caluroso y pesado, pero algo menos que en los últimos días. Hay probabilidad de lluvias en el norte y el viernes llega el alivio general de la temperatura, que cae hasta 10º.
De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este jueves 1 de enero se presenta templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantiene el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas, previéndose pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona norte con posterior leve descenso de temperatura.
El viernes estará templado en la mañana aun con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentándose fresca en la noche.
El sábado comienza fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado continuando fresca en la noche.
Jueves 1 de enero
Zona Norte: Máxima 40º y mínima 22º
Zona Sur: Máxima 38º y mínima 22º
Zona Metropolitana: Máxima 34º y mínima 22º
Viernes 2
Zona Norte: Máxima 32º y mínima 16º
Zona Sur: Máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: Máxima 27º y mínima 18º
Sábado 3
Zona Norte: Máxima 32º y mínima 16º
Zona Sur: Máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: Máxima 26º y mínima 18º
