EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Año nuevo caluroso e inestable en algunas zonas, luego llega el esperado alivio con descenso de temperatura

El año nuevo continúa con tiempo caluroso y pesado, pero algo menos que en los últimos días. Hay probabilidad de lluvias en el norte y el viernes llega el alivio general de la temperatura, que cae hasta 10º.

Año nuevo de playa, con calor. Desde el viernes baja la temperatura. Foto: FocoUy

De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este jueves 1 de enero se presenta templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantiene el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas, previéndose pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona norte con posterior leve descenso de temperatura.

El viernes estará templado en la mañana aun con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentándose fresca en la noche.

El sábado comienza fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado continuando fresca en la noche.

Jueves 1 de enero

Zona Norte: Máxima 40º y mínima 22º

Zona Sur: Máxima 38º y mínima 22º

Zona Metropolitana: Máxima 34º y mínima 22º

Viernes 2

Zona Norte: Máxima 32º y mínima 16º

Zona Sur: Máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: Máxima 27º y mínima 18º

Sábado 3

Zona Norte: Máxima 32º y mínima 16º

Zona Sur: Máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: Máxima 26º y mínima 18º

