RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Cuatro hombres detenidos por robo de cables en distintos procedimientos: dos tenían 100 metros, pinzas y cuchillos

Los hombres con 100 metros de cable fueron detenidos tras un intento de fuga y puestos a disposición de Fiscalía, que determinó el cese de detención.

robo-cable

La Policía de Montevideo detuvo a cuatro hombres por robo de cables entre la madrugada y la mañana del sábado.

En la madrugada del sábado, cerca de las 00:40 horas, hubo dos detenciones. Los hombres estaban robando cables en calle Vicenza y M. Cortés, cortando el cableado, cuando fueron sorprendidos por los policías. Intentaron fugarse a pie, pero fueron interceptados por las autoridades. Se les incautó 100 metros de cable, dos pinzas y tres cuchillos. Tienen 38 y 32 años, poseen antecedentes y quedaron a disposición de la Fiscalía, que dispuso el cese de detención.

También en la madrugada, más sobre las 2:50 horas, un hombre de 31 años con antecedentes fue detenido en Vicente Basagoity y Rodolfo Vaillant, tras ser encontrado con unos tres metros de cableado del tendido eléctrico. En imágenes, el hombre quedó registrado como el autor del hurto y está a disposición de Fiscalía.

argentina emitio alerta sofia en su territorio, para colaborar con uruguay en la busqueda de camila ayelen rodriguez carballo
Seguí leyendo

Argentina emitió "Alerta Sofía" en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo

En otro de los casos, que ocurrió el sábado por la mañana, los efectivos interceptaron a un hombre de 33 años en el momento en el que robaba cables en las inmediaciones de las rutas 8 y 102. La Policía llegó al lugar tras un aviso de que el hecho se estaba consumando, y a través de imágenes de videovigilancia lograron detenerlo. Tiene antecedentes penales y quedó a disposición de Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
MINUTOS DESPUÉS DEL HECHO

Robaron la camioneta del director de Científica en barrio Reus y la Policía la recuperó en Flor de Maroñas
SANTA LUCÍA

Un policía de Caminera baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante una discusión familiar
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad
FUE REMOLCADA HASTA PREFECTURA

Incautaron una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas en Manantiales
CONSULTÓ POR FIEBRE

Una bebé de ocho días está internada en el CTI Pediátrico del Hospital de Tacuarembó con meningitis

Te puede interesar

Argentina emitió Alerta Sofía en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo
ALERTA AMBER EN URUGUAY SIGUE VIGENTE

Argentina emitió "Alerta Sofía" en su territorio, para colaborar con Uruguay en la búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Carballo
Un hombre de 32 años fue imputado por secuestrar a otro, encontrado maniatado y con golpes
CASAVALLE

Un hombre de 32 años fue imputado por secuestrar a otro, encontrado maniatado y con golpes
Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto video
REQUERIDO POR RAPIÑA Y HOMICIDIO

Detuvieron en Entre Ríos a uno de los prófugos por el asalto al BROU de Pando en agosto

Dejá tu comentario