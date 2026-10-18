Cuatro hombres detenidos por robo de cables en distintos procedimientos: dos tenían 100 metros, pinzas y cuchillos

La Policía de Montevideo detuvo a cuatro hombres por robo de cables entre la madrugada y la mañana del sábado.

En la madrugada del sábado, cerca de las 00:40 horas, hubo dos detenciones. Los hombres estaban robando cables en calle Vicenza y M. Cortés, cortando el cableado, cuando fueron sorprendidos por los policías. Intentaron fugarse a pie, pero fueron interceptados por las autoridades. Se les incautó 100 metros de cable, dos pinzas y tres cuchillos. Tienen 38 y 32 años, poseen antecedentes y quedaron a disposición de la Fiscalía, que dispuso el cese de detención.

También en la madrugada, más sobre las 2:50 horas, un hombre de 31 años con antecedentes fue detenido en Vicente Basagoity y Rodolfo Vaillant, tras ser encontrado con unos tres metros de cableado del tendido eléctrico. En imágenes, el hombre quedó registrado como el autor del hurto y está a disposición de Fiscalía.

En otro de los casos, que ocurrió el sábado por la mañana, los efectivos interceptaron a un hombre de 33 años en el momento en el que robaba cables en las inmediaciones de las rutas 8 y 102. La Policía llegó al lugar tras un aviso de que el hecho se estaba consumando, y a través de imágenes de videovigilancia lograron detenerlo. Tiene antecedentes penales y quedó a disposición de Fiscalía.

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