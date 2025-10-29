RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Cuatro hombres detenidos por estafar a adultos mayores con el cuento del tío por casi un millón de pesos

Las víctimas tenían entre 84 y 93 años. Recibieron llamadas de personas que se hacían pasar por un familiar y les manifestaban haber sufrido un siniestro o un robo y necesitaban dinero urgente.

policia-maldonado-jefatura-fotonahuelmarichal

Las víctimas recibieron llamadas telefónicas de personas que se hacían pasar por un familiar cercano y en las que manifestaban haber sufrido un siniestro de tránsito o haber sido víctimas de un robo y necesitaban dinero urgente para resolver su situación. Las maniobras alcanzaron un monto cercano al millón de pesos.

Tras recibir las denuncias de las víctimas, el Departamento de Estafas de la Jefatura de Policía de Maldonado se hizo cargo de la investigación y logró identificar a los responsables de las maniobras, los que fueron detenidos este miércoles en un operativo realizado en Barros Blancos, departamento de Canelones. Los cuatro tienen antecedentes penales.

la policia detuvo a un venezolano por el homicidio de un hombre en el cerrito de la victoria
Seguí leyendo

La Policía detuvo a un venezolano por el homicidio de un hombre en el Cerrito de la Victoria

Durante el operativo policial se incautaron aparatos electrónicos, los que serán periciados por Policía Científica para determinar si están relacionados por las maniobras.

Los detenidos declaran ante la Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
MONTEVIDEO

Detuvieron a un hombre de 43 años sospechoso de violar a adolescente de 14 en el Prado; tiene 20 antecedentes
PAYSANDÚ

Sacaron un surubí albino en el río Uruguay: "A lo primero dudamos si era un pescado o una piedra", dijo uno de los pescadores
BRASIL

Vecinos recuperan y exhiben decenas de cuerpos tras mega operación de la Policía Militar en Rio de Janeiro

Te puede interesar

Conexión Ganadera: Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, fue imputada por lavado de activos e irá a prisión
ESTABA IMPUTADA POR ESTAFA

Conexión Ganadera: Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, fue imputada por lavado de activos e irá a prisión
Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza video
INTERPELARÁ GERARDO SOTELO

Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza
Vicepresidenta del PIT-CNT: Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil video
PARO Y ACTO DEL PIT-CNT

Vicepresidenta del PIT-CNT: "Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil"

Dejá tu comentario