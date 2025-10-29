Cuatro hombres detenidos por estafar a adultos mayores con el cuento del tío por casi un millón de pesos

Cuatro hombres fueron detenidos y declaran en Fiscalía por estafas a personas adultas mayores, de entre 84 y 93 años, mediante el cuento del tío en Maldonado .

Las víctimas recibieron llamadas telefónicas de personas que se hacían pasar por un familiar cercano y en las que manifestaban haber sufrido un siniestro de tránsito o haber sido víctimas de un robo y necesitaban dinero urgente para resolver su situación. Las maniobras alcanzaron un monto cercano al millón de pesos.

Tras recibir las denuncias de las víctimas, el Departamento de Estafas de la Jefatura de Policía de Maldonado se hizo cargo de la investigación y logró identificar a los responsables de las maniobras, los que fueron detenidos este miércoles en un operativo realizado en Barros Blancos, departamento de Canelones. Los cuatro tienen antecedentes penales.

Durante el operativo policial se incautaron aparatos electrónicos, los que serán periciados por Policía Científica para determinar si están relacionados por las maniobras.

Los detenidos declaran ante la Fiscalía.