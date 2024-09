"Cuando me doy vuelta, estábamos rodeados": futbolista de Mar de Fondo sufrió múltiples traumatismos tras incidentes en partido

Lucas Suárez, jugador de Mar de Fondo, dialogó con Subrayado y contó detalles. "Recuerdo el momento del gol, ir a festejar con mis compañeros y que en un momento veo a un compañero mío trenzado con uno de ellos y atino a ir a meterme a separar y, en el momento en que voy a separar que logro sacar a mi compañero, el de ellos me pega y ahí fue cuando instantáneamente que me pega me defendí, cuando me doy vuelta, estábamos rodeados".