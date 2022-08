"Cuando algo no funciona debe cambiarse la estrategia", dijo Domenech sobre seguridad

El cabildante indicó que "cuando algo no funciona debe cambiarse la estrategia". Domenech fue consultado en Arriba Gente sobre si debería haber un cambio en los mandos policiales de la Jefatura de Policía de Montevideo y respondió: "Nosotros no hemos objetado a nadie en particular porque si no conocemos la estrategia tampoco conocemos quiénes son los responsables de esa estrategia".