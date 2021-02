¿Cuáles son las cuatro especies de serpientes peligrosas en Uruguay y qué hacer ante una mordida?

Lo primero que recomiendan las autoridades en el caso de encontrar una serpiente, es no intentar tocarla, respetar su espacio y alejarse.

Uruguay cuenta con cuatro especies de ofidios potencialmente peligrosos: la Crucera, la Coral, la Yara, y la Cascabel.

Para evitar accidentes con estos animales, el Ministerio recomienda evitar atravesar bañados, arrozales, cañaverales y toda zona donde el suelo no esté visible. Además, evitar introducir la mano en cuevas, nidos de aves, huecos de árboles o sitios similares.

El Ministerio también recomienda no dormir en el suelo en zonas de riesgo y usar botas altas.

Otras sugerencias son mantener el pasto corto al rededor de las viviendas, tener cuidado en donde haya leña apilada, evitar acumulación de basura y mantener el control de roedores, principal alimento de las serpientes.

En caso de ser mordido, se debe retirar de inmediato cualquier objeto que compriman la zona y lavar el lugar de la mordida con agua y jabón. Mantener la zona afectada en posición de descanso, beber agua y trasladarse de inmediato al centro asistencial más próximo.

El Ministerio también indica qué es lo que no hay que hacer en caso de ser mordido por una serpiente: no se deben aplicar sustancias sobre la herida, no se debe practicar una incisión o succión de la zona afectada, no se deben poner torniquetes o ligaduras, tampoco colocar hielo ni intentar cazar la víbora para reconocerla.

En todos los casos se debe consultar al Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina a través del teléfono 1722.