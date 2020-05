Cruce en el Senado por cambios en el gobierno de la educación incluidos en la ley de urgencia

La comisión especial creada en el Senado para analizar la ley de urgente consideración (LUC) enviada por el gobierno continuó este miércoles con el debate, ahora en los capítulos referidos a la educación y los cambios propuestos por la coalición de partidos que integra el Poder Ejecutivo.



Este miércoles la comisión recibió al ministro de Educación Pablo Da Silveira y al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva.

El senador nacionalista Jorge Gandini defendió la decisión de transformar los Consejos desconcentrados de la ANEP y unipersonales como forma de “eliminar espacios burocráticos que enlentecen las decisiones”, en referencia a los consejeros que antes eran designados por el gobierno y por los sindicatos de docentes.

“Hoy los resultados no son buenos y es un tema que prometimos cambiar en campaña. El Frente Amplio es muy reaccionario a los cambios, no quiere cambiar, pero no puede defender lo que hay hoy”, apuntó Gandini en declaraciones a la prensa.

El senador colorado Daniel Peña en tanto dijo que los cambios propuestos por el gobierno “fortalecen la independencia y autonomía de los centros de estudios” y apuntan a la “profesionalización de los docentes”. Son cambios “imprescindibles” para mejorar la educación, aseguró.

OPOSICIÓN

Por su parte los senadores del Frente Amplio cuestionaron los capítulos de la LUC que modifican aspectos sustanciales de la educación, como el hecho de que “los directores de los centros educativos elijan a su cuerpo docente”, señaló Sebastián Sabini (MPP). “Es un daño a la carrera docente”, apuntó “y genera un avance de la educación privada sobre la pública en la toma de decisiones”.

El también senador frenteamplista José Mahía agregó que para el tema de las riválidas, “la solución que plantea el Poder Ejecutivo deja afuera a la Universidad y da más potestades al Ministerio de Educación”.