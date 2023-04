Cuestionó lo que interpretó como un doble discurso del Frente Amplio por indicar mientras estaba en el gobierno que la reforma jubilatoria era necesaria, pero por no apoyar ahora el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo.

Apuntó a la oposición y a los sindicalistas. “A los trabajadores, los representamos todos y la cultura del trabajo la representamos más algunos que otros, y no es con actos y movilizaciones que se adquiere la calidad de representante de los trabajadores del Uruguay”, indicó.

“El Uruguay está cansado que vengan iluminados a erigirse representantes de los trabajadores. Estamos recontracansados”, remarcó. “Vienen los mismos de siempre, hablan los mismos de siempre, aplauden los mismos de siempre”, agregó.

Para Da Silva, “eso no es la mayoría del pueblo trabajador del Uruguay, son los que están organizados, pero no es la voluntad de los trabajadores del Uruguay, que cada paro general, que se va a poner de costumbre, tiene que estar una hora, dos horas esperando un ómnibus, porque un iluminado sindicalista se le ocurre hacer un paro de transporte”, fustigó.

“Acá, no hay ni autopercepción de discursos y debates no democráticos, y mucho menos la autopercepción de que es la oposición que representa a los trabajadores del Uruguay, representa capaz a los que los organizan, a los sindicalistas, pero no a los trabajadores”, apuntó.

“Es por eso que hay muchos trabajadores que esta reforma los está favoreciendo, trabajadores de ahora, que están en la flor de la edad, que tienen 59-60 años, paisanos que hoy están con toda la experiencia para seguir trabajando y que, a través de esta reforma, se van a poder jubilar y seguir trabajando”, sostuvo.

En ese momento, el senador Sánchez lo interrumpió desde fuera de micrófonos, a lo que Da Silva disparó: “cállese la boca usted, cállese la boca. Cállese la boca, usted no está en un estrado. Vaya allá a la calle Tristán Narvaja a gritar. Los tupitas acá no tienen más coraje que los demás, cállese”.

El nacionalista continuó su discurso y apuntó nuevamente a la oposición. “Esta reforma terminará en la misma bolsa de promesas incumplidas que el Frente Amplio ha hecho durante toda su existencia”, dijo.

Ante esos dichos, Sánchez volvió a intervenir y Da Silva respondió: “Hay un tupita que me sigue… El collar lo está valentonando a usted, señor senador”.

La vicepresidenta Beatriz Argimón interrumpió la sesión y convocó a un cuarto intermedio de 10 minutos.