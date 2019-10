"Me pidieron más énfasis para que explique las cosas que nos pueden suceder en estos próximos cinco años. ¿Y saben lo que nos puede suceder?, lamentablemente un ajuste salvaje", dijo en su primera transmisión en la red social.

"La región cruje, se mueve y se mueve por decisiones drásticas de gobiernos parecidos a lo que el apellido Lacalle piensa para el Uruguay", dijo Martínez.

"Por eso yo también estoy generando alianzas, pero no entre cuatro paredes, con la gente. No con cúpulas que representan los peores momentos del pasado y el peor miedo hacia el futuro. Por eso no hay lugar para que muchos pierdan y muy pocos ganen", agregó.

"No pactar nunca con quienes puedan defender actitudes autoritarias que rebajen los derechos que el pueblo uruguayo ha conquistado", apuntó.

LA RESPUESTA

El candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou respondió lo dicho por Martínez en cuanto a que si gana habrá un "ajuste salvaje".

Lacalle emplazó a Martínez a que "diga la verdad" sobre el aumento de impuestos que plantea el Frene Amplio para un próximo gobierno: