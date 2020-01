Cristina Morán fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo

"Me ha emocionado muchísimo porque es una gran responsabilidad. Me siento muy halagada. Supe que fue una designación unánime, lo que me hace más feliz", comentó.

Iris Fariña Romano, tal su nombre verdadero, nació en Montevideo el 17 de agosto de 1930.

Debutó en Radio Carve en 1948. Su voz destacó en los radioteatros "Oh, la suegra", "Los Galíndez" y "Coca Peñalver".

Fue absorbida por la naciente televisión uruguaya en 1956. Comenzó como conductora y locutora comercial siendo la primera mujer en salir en pantalla. Cubrió algunos temas de alto impacto como el trágico operativo policial en el edificio Liberaij.

Su nombe está vinculado a varios éxitos. Condujo varios ciclos legendarios como Domingos Continuados en Canal 10 y también incursionó en el humor siendo parte del Show del Mediodía por Canal 12.

Permaneció en la TV casi ininterrupidamente hasta 1995, pero volvió varias veces para participar como conductora o actriz., por ejemplo en las ficciones "Hogar dulce hogar" y "Porque te quiero así" producidas y emitidas por Canal 10.

Ha sido además una destacada actriz de teatro representando "La pecera", de Eduardo Sarlos, "La Morán se confiesa", y "Octogenaria, tu abuela", así como en "Mujeres de Arena" e "Hijas de la mala vida", de Humberto Robles.