ANA ZUGARRAMURDI Y RODRIGO CIZ

Cancillería anunció la liberación de los uruguayos de la flotilla Global Sumud detenidos por Israel

Ana Zugarramurdi y Rodrigo Ciz se encuentran en buen estado de salud y se encuentran en camino a sus lugares de residencia, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este martes la liberación de los uruguayos que habían sido detenidos por la Armada de Israel el pasado 1º de octubre en la flotilla Global Sumud cuando se dirigían hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Ana Zugarramurdi y Rodrigo Ciz se encuentran en buen estado de salud y se encuentran en camino a sus lugares de residencia, informó la Cancillería en un comunicado. El gobierno uruguayo agradeció los esfuerzos realizados por varios países para el retorno de los uruguayos.

En tanto, Romina Gallini vio cuando interceptaban los barcos de la flotilla y logró dar vuelta para poder ingresar a territorio italiano.

Cancillería mantiene contacto con uruguayos que viajan en la flotilla Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza y fue interceptada

DOS AÑOS

La Cancillería recuerda que este 7 de octubre se cumplen dos años del "peor ataque terrorista en la historia del Estado de Israel" que dejó cerca de 1.200 personas muertas y más de 250 secuestradas por Hamás.

El comunicado agrega que ese hecho marcó el inicio de una devastación en Gaza por parte de Israel con decenas de miles de muertos, la mayoría civiles, en particular mujeres y niños.

El gobierno uruguayo "ansía que los diálogos indirectos iniciados en Egipto entre las partes en conflicto sean el comienzo de un camino de paz sostenible en Israel y Palestina" y reitera "la necesidad urgente de implementar un cese al fuego inmediato y permanente, el retorno de los rehenes que permanecen secuestrados y el ingreso sin dilaciones ni obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza para hacer frente a la desesperante hambruna".

Finalmente, Uruguay reafirma la urgencia de construir las bases de dos Estados y dos pueblos con las garantías básicas a israelíes y palestinos para vivir definitivamente en paz y seguridad.

