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PRIMERA AUDIENCIA

Cristina Fernández, presa por corrupción, enfrenta nuevo juicio junto a su hijo en Argentina

La fiscalía los acusa de lavado de dinero y asociación ilícita durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su viuda Cristina (2007-2015).

AFP

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La expresidenta argentina Cristina Fernández, que cumple seis años de prisión domiciliaria por corrupción, afrontó este viernes junto a su hijo Máximo la primera audiencia de un nuevo juicio por presunto lavado de dinero a través de negocios hoteleros e inmobiliarios de su familia.

Fernández, de 73 años, siguió la audiencia por videoconferencia desde el departamento de Buenos Aires donde cumple su condena. En la transmisión oficial se la vio revisar documentos mientras su hijo, diputado nacional de 49 años, fumaba un cigarrillo.

El juicio, que reúne las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces, tiene 19 acusados y es el primero por corrupción para Máximo Kirchner y el tercero para su madre.

La audiencia duró casi tres horas y se dedicó a la lectura de parte de la acusación.

La fiscalía los acusa de lavado de dinero y asociación ilícita durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su viuda Cristina (2007-2015).

Según la acusación, se trató de "una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina Kirchner" para desviar fondos públicos hacia empresarios favorecidos con contratos del Estado.

Los empresarios habrían devuelto parte de ese dinero a la familia Kirchner mediante contratos de alquiler de habitaciones de hotel y propiedades, algunos presuntamente ficticios, para darle apariencia de ingresos legales.

La fiscalía señala a Cristina como jefa de una asociación ilícita y a Máximo como organizador. Ambos podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.

Entre los pocos acusados presentes estaba Víctor Manzanares, excontador de la familia, quien declaró a periodistas: "Tengo un arrepentimiento profundo".

"Vengo a recibir mi sentencia en el momento que corresponda. Yo necesito cerrar este capítulo de mi vida", agregó.

El tribunal prevé audiencias los lunes, viernes y sábados, aunque se canceló la de este sábado. El proceso podría extenderse dos años.

Los acusados pudieron conectarse a distancia para la lectura de los cargos, pero deberán comparecer cuando sean convocados.

Los abogados rechazan las acusaciones y sostienen que las operaciones comerciales fueron legales, bancarizadas y declaradas ante las autoridades fiscales.

Cristina y Máximo Kirchner habían sido sobreseídos en 2021, pero un tribunal superior revocó esa decisión en 2023. Florencia Kirchner, hija menor de la expresidenta, quedó definitivamente fuera del proceso.

Cristina Fernández cumple desde junio de 2025 una condena de seis años por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas, que la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

La dirigente peronista (centro izquierda) enfrenta además desde noviembre de 2025 otro juicio por una presunta red de sobornos de empresarios a funcionarios durante sus gobiernos y el de su fallecido esposo.

En julio, la expresidenta elevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al alegar que fue víctima de arbitrariedad judicial con el objetivo de proscribirla de la política.

FUENTE: AFP

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