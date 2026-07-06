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PORTUGAL AFUERA DE LA COPA

Cristiano Ronaldo tras la eliminación: "Fue mi último Mundial, triste por salir así, he dado todo"

El astro de Portugal dijo que sale con la conciencia tranquila. "Ese es el fútbol, esa es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir", expresó.

AFP

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El astro Portugués Cristiano Ronaldo aseguró que deja el Mundial con su conciencia tranquila tras ser eliminado por España en octavos de final y, aunque se trata de su última Copa del Mundo, no tomará decisiones apresuradas sobre su permanencia en su selección.

"La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida", aseguró en declaraciones a la prensa.

El atacante de 41 años, exfigura del Real Madrid y del Manchester United, confesó su tristeza por irse de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 antes de lo que esperaba, tras caer por 1-0 ante España en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

"Fue un partido muy equilibrado, podía ser para cualquiera, en mi opinión. España ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en general fue un partido bien disputado", detalló.

Estoy "triste por salir así del Mundial pero, como he dicho ayer en la conferencia de prensa, he dado todo y salgo con la conciencia tranquila. Ese es el fútbol, esa es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir", opinó.

Recordó que con él, Portugal logró grandes conquistas internacionales.

"Jugué 23 años en la selección nacional y gané tres títulos. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa fue lo más importante. Para mí, 2016 tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente", consideró al atacante del Al-Nassr.

FUENTE: AFP

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