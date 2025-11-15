RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cristhian Zamora ganó la carrera San Felipe y Santiago de Montevideo

El maratonista profesional uruguayo Cristhian Zamora ganó este sábado la edición número 30 de la carrera San Felipe y Santiago de Montevideo.

El maratonista profesional uruguayo Cristhian Zamora ganó en la categoría masculina, y es su primera vez en esta carrera.

Zamora tiene el récord nacional de maratón con un tiempo de 2:09:04 obtenido en diciembre del año pasado.

Nacional campeón femenino. Foto: FocoUy
Nacional le ganó 1-0 a Peñarol y logró el bicampeonato uruguayo del fútbol femenino
