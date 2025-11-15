Cristhian Zamora ganó la carrera San Felipe y Santiago de Montevideo

Este sábado se corrió la edición número 30 de la clásica carrera San Felipe y Santiago por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Pocitos.

El maratonista profesional uruguayo Cristhian Zamora ganó en la categoría masculina, y es su primera vez en esta carrera.

Zamora tiene el récord nacional de maratón con un tiempo de 2:09:04 obtenido en diciembre del año pasado.

La carrera femenina la ganó nuevamente Nariana Borrelli, mientras que en silla de ruedas vencieron Eduardo Dutra y Lucía Montenegro.



El momento de cruzar la meta #LaCarreraDeTuCiudad



— Intendencia de MVD (@montevideoIM) November 15, 2025