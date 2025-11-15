Este sábado se corrió la edición número 30 de la clásica carrera San Felipe y Santiago por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Pocitos.
Cristhian Zamora ganó la carrera San Felipe y Santiago de Montevideo
El maratonista profesional uruguayo Cristhian Zamora ganó este sábado la edición número 30 de la carrera San Felipe y Santiago de Montevideo.
El maratonista profesional uruguayo Cristhian Zamora ganó en la categoría masculina, y es su primera vez en esta carrera.
Zamora tiene el récord nacional de maratón con un tiempo de 2:09:04 obtenido en diciembre del año pasado.
La carrera femenina la ganó nuevamente Nariana Borrelli, mientras que en silla de ruedas vencieron Eduardo Dutra y Lucía Montenegro.
