Crisis en frigorífico de Salto: 300 trabajadores están sin faena desde diciembre y reclaman información a la empresa

"Hay compañeros que están renunciando para poder agarrar un mango para poder solventar parte de las deudas. Nosotros no hemos trabajado ningún día y no tenemos seguro por desempleo. Esa es la realidad que se está dando hoy y que está afectando a 300 familias, más las 150 que son del frigorífico Daymán y también se suman al desempleo hoy de Salto, que tiene uno de los índices más altos de la región", explicó Oscar la Rosa, presidente del sindicato.

Además, el dirigente sindical señaló que la industria frigorífica "no para de crecer y de exportar y tener ganancias récord", pero que eso no se ve reflejado en los puestos de trabajo.

"Nosotros el último cobro que tuvimos fue en diciembre. Lo que fue parte del aguinaldo y el sueldo. A la fecha hoy, 25 de febrero, no tenemos nada concreto, no tenemos ninguna comunicación siquiera de aprobación del seguro y no tenemos fecha siquiera a través de la empresa para ver si nos reintegramos a trabajar, si se da un cierre, si se salda la deuda o por cuántos meses nos vamos a ir al seguro. Son todas las incógnitas", subrayó.