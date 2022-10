Crimen de Valeria Sosa: Tribunal de Apelaciones redujo 80% la indemnización

“Realmente cuesta creer como la vida humana para un Tribunal de Apelaciones en materia civil vale tan poco”, expresó. Si bien le atribuye responsabilidad al Ministerio del Interior en un 70% y no en un 100% como lo había estipulado un juez de primera instancia, sostuvo.

A juicio de Durán, “llama la atención porque no hay un fundamento lógico para abatir, para ir del 100 al 70%, no hay una razón, no hay un explicación, es bastante arbitrario”, y habló del daño moral al hijo de Valeria, que fue testigo del asesinato de su madre.

Para Durán, no fue un caso más y recordó que el asesinato motivó la modificación del artículo 312 del Código Penal con la creación del agravante de femicidio.